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Resmi Gazete'de bugün (11 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)

11.08.2026 08:10

Resmi Gazete'de bugün (11 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

11 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 11 Ağustos 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Ağustos 2026 tarihli ve 33337 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri