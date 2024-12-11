Resmi Gazete'de bugün (11 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik



– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar



– Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar



– Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar



– Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar



– Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2018/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/32 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2019/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/33 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2020/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/34 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2020/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/35 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2020/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/36 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/37 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/38 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/39 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/40 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/41 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri