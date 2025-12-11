Resmi Gazete'de bugün (11 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Osmaniye İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10675)

– 154 kV Yenişehir TM-Taşçılar Çimento TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10676)

– 400/154 kV Çayırhan Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10677)

– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait AR/TPO/K/M44-b4 Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsatında Açılacak Şükürlü-4, 7, 8, 9 ve 10 Kuyularının Lokasyon Sahası ve Yolunun Yapımı Amacıyla Diyarbakır İli, Çınar İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10678)

– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkındaki 8/9/2025 Tarihli ve 10380 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10679)

– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinin On Dokuzuncu Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2030 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10680)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10681)

– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

– Vakıf Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

– 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri