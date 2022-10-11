Resmi Gazete'de bugün (11 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 11 Ekim 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Ekim 2022 tarihli ve 31980 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (11 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 110)

YÖNETMELİKLER

– Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

TEBLİĞ

– Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/27032 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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