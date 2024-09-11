Resmi Gazete'de bugün: 11 Eylül tarihli Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 11 Eylül 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Eylül 2024 tarihli ve 32659 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün: 11 Eylül tarihli Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İç Sularda Çalışan Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği

–– Orman Kanununun 17 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/09/2024 Tarihli ve 10960 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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