Resmi Gazete'de bugün: 11 Eylül tarihli Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– İç Sularda Çalışan Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği



–– Orman Kanununun 17 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik



–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



KURUL KARARI



–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/09/2024 Tarihli ve 10960 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri