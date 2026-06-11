Resmi Gazete'de bugün (11 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
11.06.2026 08:11
11 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 11 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Haziran 2026 tarihli ve 33277 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliğine Seçilme Hakkında Karar (No: 767)
DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI
– Danıştay Üyeliğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran DOĞAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2026/147)
– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 766)
YÖNETMELİKLER
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/6/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 Sayılı Kararları
KARAR
– Bölge İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri