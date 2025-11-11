Resmi Gazete'de bugün (11 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)
11.11.2025 08:10
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 11 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği
KURUL KARARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/11/2025 Tarihli ve 13922 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2021/25399 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri