Resmi Gazete'de bugün (11 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)

11.11.2025 08:10

Resmi Gazete'de bugün (11 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 11 Kasım 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

 

– Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

 

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/11/2025 Tarihli ve 13922 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2021/25399 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

