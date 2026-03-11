Resmi Gazete'de bugün (11 Mart 2026 Resmi Gazete kararları)
11.03.2026 08:28
11 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 11 Mart 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Mart 2026 tarihli ve 33193 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, İrfan FİDAN’ın Seçilmesine Dair Karar
YÖNETMELİKLER
– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (No: 2026/11)
– Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
– Yargıtay 5 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri