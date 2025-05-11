Resmi Gazete'de bugün (11 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 11 Mayıs 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Mayıs 2025 tarihli ve 32897 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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