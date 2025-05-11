Resmi Gazete'de bugün (11 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

