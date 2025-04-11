Resmi Gazete'de bugün (11 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1445 Yapay Zekânın Kazanımlarına Yönelik Atılacak Adımların Belirlenmesi, Bu Alanda Hukuki Altyapının Oluşturulması ve Yapay Zekâ Kullanımının Barındırdığı Risklerin Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Avrasya Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



– Bankaların Yeşil Varlık Oranı Hesaplaması Hakkında Tebliğ



– Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzninin Kendiliğinden Sona Ermesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri