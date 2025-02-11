Resmi Gazete'de bugün (11 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 11 Şubat 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Şubat 2025 tarihli ve 32810 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (11 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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