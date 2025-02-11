Resmi Gazete'de bugün (11 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik



–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

