Resmi Gazete'de bugün (12 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 12 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Ağustos 2024 tarihli ve 32630 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (12 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Giresun Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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