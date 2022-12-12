Resmi Gazete'de bugün (12 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hücresel Görüntüleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi



– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi



– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi



– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri