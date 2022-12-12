Resmi Gazete'de bugün (12 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hücresel Görüntüleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri