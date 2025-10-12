Resmi Gazete'de bugün (12 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi, Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar ve Nitrat Eylem Planının Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/17)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

