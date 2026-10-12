Resmi Gazete'de bugün. 12 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları
12.10.2026 08:17
12 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete kararları
12 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler belli oldu.Dikkat çeken başlıklar arasında kamu kurumlarına yönelik personel alımıyla ilgili kararlar da bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi'nin 12 Ekim 2026 Pazartesi tarihli ve 33398 sayılı yeni sayısı yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
Haftanın ilk gününde yayımlanan Resmi Gazete 'nin Yürütme ve İdare Bölümü'nde; tıp fakültesi eğitim esaslarından çocuklarda miyopi araştırmalarına, spor bilimlerinden dil öğretim merkezlerine kadar 6 ayrı üniversiteyi kapsayan yönetmelik kararları yer aldı.
Ayrıca İlan Bölümü'nde kamuya personel alımları ve Merkez Bankası gösterge verileri paylaşıldı.
İşte 12 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Hakkari Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Üsküdar Üniversitesi Miyopi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri