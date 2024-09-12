Resmi Gazete'de bugün (12 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



– Deprem Bölgesinde Kullanılacak İletişim Merkezlerinin İnşasının Finansmanına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı



YÖNETMELİK



– Ufuk Üniversitesi Doktor Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞ



– Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



KURUL KARARI



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/08/2024 Tarihli ve 10948 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri