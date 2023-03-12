Resmi Gazete'de bugün (12 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
– Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 134)
– Olağanüstü Hal Kapsamında Tarım Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 135)
– Olağanüstü Hal Kapsamında Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 136)
ATAMA KARARLARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/129, 130, 131)
YÖNETMELİKLER
– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/02/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/15219] Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/92 Sayılı Kararı
– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/93 Sayılı Kararı
– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/94 Sayılı Kararı
– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/95 Sayılı Kararı
– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/96 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri