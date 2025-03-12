Resmi Gazete'de bugün (12 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Avrasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



KURUL KARARI



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/01/2025 Tarihli ve 11139 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 tarihli ve E: 2023/123, K: 2024/202 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2022/158, K: 2024/206 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/74, K: 2024/223 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/127, K: 2024/228 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/90, K: 2024/233 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/97, K: 2024/234 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/109, K: 2024/236 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2020/34861 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/56323 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/3067 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri