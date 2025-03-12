Resmi Gazete'de bugün (12 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 12 Mart 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Mart 2025 tarihli ve 32839 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Avrasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARI
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/01/2025 Tarihli ve 11139 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 tarihli ve E: 2023/123, K: 2024/202 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2022/158, K: 2024/206 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/74, K: 2024/223 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/127, K: 2024/228 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/90, K: 2024/233 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/97, K: 2024/234 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/109, K: 2024/236 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2020/34861 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/56323 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/3067 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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