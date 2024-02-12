Resmi Gazete'de bugün (12 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 12 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Şubat 2024 tarihli ve 32458 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (12 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

kararları ilan edildi. İşte Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikler ve ilan bölümü:

YÖNETMELİKLER

–– Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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