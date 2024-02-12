Resmi Gazete'de bugün (12 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete kararları ilan edildi. İşte Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikler ve ilan bölümü:
YÖNETMELİKLER
–– Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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