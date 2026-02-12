Resmi Gazete'de bugün (12 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
12.02.2026 08:10
12 Şubat 2026 Resmi Gazete.
Resmi Gazete'de 12 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Şubat 2026 tarihli ve 33166 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
– Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği
– Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2020/14753 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2021/48164 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2021/64569 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/4755 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/8951 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/11361 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/19979 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2020/38036 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2022/5097 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/518 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/42158 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/60223 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
DANIŞTAY KARARI
– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/19, K: 2025/21)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri