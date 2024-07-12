Resmi Gazete'de bugün (12 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/07/2024 Tarihli ve 12740, 12741, 12742, 12743 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/67, K: 2024/85 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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