Resmi Gazete'de bugün (12 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



KURUL KARARLARI



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/07/2024 Tarihli ve 12740, 12741, 12742, 12743 Sayılı Kararları



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



–– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/67, K: 2024/85 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri