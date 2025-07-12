Resmi Gazete'de bugün (12 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARLARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/252, 253, 254, 255)



YÖNETMELİKLER



–– Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği



–– Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



–– Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/31)



–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/16)



YARGI BÖLÜMÜ



DANIŞTAY KARARI



–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri