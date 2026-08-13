Resmi Gazete'de bugün (13 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)
13.08.2026 08:26
13 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 13 Ağustos 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Ağustos 2026 tarihli ve 33339 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
– Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11606)
YÖNETMELİKLER
– Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/07/2026 Tarihli ve 2026/1491 Sayılı Kararı
– Nükleer Düzenleme Kurulunun 6/8/2026 Tarihli ve 2026-34/2 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri