Resmi Gazete'de bugün (13 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 13 Ekim 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Ekim 2022 tarihli ve 31982 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (13 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 2403)

YÖNETMELİK

– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARARLAR

– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 34, 35, 36, 37, 38, 39)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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