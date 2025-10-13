Resmi Gazete'de bugün (13 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ



– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere



YÖNETMELİKLER



– Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



– İstanbul Atlas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği



– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği



– Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/47, K: 2025/119 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/211, K: 2025/123 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2023/168, K: 2025/132 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/96, K: 2025/150 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2024/221, K: 2025/152 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/111, K: 2025/154 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2022/19376 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

