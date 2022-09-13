Resmi Gazete'de bugün (13 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 07:57
YÖNETMELİKLER
– Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
– Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
KARAR
– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
– Anayasa Mahkemesinin 27/7/2022 Tarihli ve 2018/350 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri