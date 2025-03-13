Resmi Gazete'de bugün (13 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Araç, Sistem, Aksam ve Ayrı Teknik Ünitelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/2022/163)



– Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



– Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-35/B.1)



– Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ (III-35/B.2)



– Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-62.2.b)



– Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (VII-128.10)



KURUL KARARI



– Nükleer Düzenleme Kurulunun 6/3/2025 Tarihli ve 2025-14/1 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/61, K: 2024/209 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/106, K: 2024/224 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/86, K: 2024/230 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/88, K: 2024/231 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/105 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2020/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/106 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/107 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2020/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/108 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2020/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/109 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/110 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/111 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri