Resmi Gazete'de bugün (13 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



KANUN



7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



TBMM KARARI



1352 Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Benzer Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği (No: 2022/56)



YARGI BÖLÜMÜ



DANIŞTAY KARARLARI



– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri