Resmi Gazete'de bugün (13 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



–– 20 Aralık 2023 Tarihinde İmzalanan 2014 Yılı Türkiye İçin Ülke Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No’lu Zeyilnamenin İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8175)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Togo Cumhuriyeti, Togo Ulusal Mali Bilgi İşleme Birimi (CENTIF-TOGO) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8176)



–– 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Katmandu ve Oran’a Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8177)



–– Mersin Anamur Alaköprü Sulaması İkmali İşi Kapsamında Gösterilen Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8178)



–– Çemişgezek (DAP) Projesi Bünyesindeki Tunceli Çemişgezek Cevizlidere Barajı (DAP) İşi Kapsamında Belirtilen Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8179)



–– Hatay İli, Antakya İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazların, “Hatay 63. Şube Müdürlüğü Deprem Sonrası Hizmet Binaları ve Tesisleri Yapımı” İşi Kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8180)



–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Rize İli, Merkez İlçe, Kendirli Beldesi, Düz Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Belirtilen Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8181)



–– Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Fırtına Deresi Etap 1 Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8182)



–– Niğde İlinde “Kemerbahçe Atık Su Arıtma Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8183)



–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8184)



–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8185, 8186)



ATAMA KARARLARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar Sayısı: 2024/27, 28)



YÖNETMELİKLER



–– İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Türk Silahlı Kuvvetlerinde Bulunan Hayvanların Beslenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



–– Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2020/55, K: 2023/228 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 5/10/2023 Tarihli ve 2020/15221 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/10/2023 Tarihli ve 2021/936 Başvuru Numaralı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2023 Tarihli ve 2019/34707 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri