Resmi Gazete'de bugün (14 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
14.12.2025 08:18
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 14 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Aralık 2025 tarihli ve 33107 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Koç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
– Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
– 2025 Yılı Kasım Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/10)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri