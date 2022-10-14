Resmi Gazete'de bugün (14 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

14 EKİM 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



KURUL KARARI



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/10/2022 Tarihli ve 10379 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2019/2549 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri