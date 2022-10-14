Resmi Gazete'de bugün (14 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 14 Ekim 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Ekim 2022 tarihli ve 31983 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (14 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

14 EKİM 2022 TARİHLİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/10/2022 Tarihli ve 10379 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2019/2549 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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