Resmi Gazete'de bugün (14 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/49, K: 2025/120 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/75, K: 2025/134 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2021/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/20 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/21 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/22 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/23 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/24 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/87 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/25 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

