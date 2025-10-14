Resmi Gazete'de bugün (14 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 14 Ekim 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Ekim 2025 tarihli ve 33047 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/49, K: 2025/120 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/75, K: 2025/134 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2021/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/20 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/21 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/22 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/23 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/24 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/87 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/25 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
