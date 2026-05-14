Resmi Gazete'de bugün (14 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları)
14.05.2026 08:20
14 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 14 Mayıs 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Mayıs 2026 tarihli ve 33253 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Gemi Acenteleri Yönetmeliği
– Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/11)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2024/146, K: 2026/50 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2025/132, K: 2026/51 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2025/187, K: 2026/53 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2026 Tarihli ve 2022/41459 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri