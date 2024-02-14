Resmi Gazete'de bugün (14 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



–– Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)



KARAR



–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2024/1)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



–– Anayasa Mahkemesinin 29/11/2023 Tarihli ve 2017/38747 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARI



–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri