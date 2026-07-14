Resmi Gazete'de bugün (14 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları)
14.07.2026 08:26
Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Temmuz 2026 tarihli ve 33310 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2026/176)
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
– Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İbn Haldun Üniversitesi Körfez Çalışmaları ve Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KARARLAR
– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2026/1)
– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2026/2)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/210, K: 2026/70 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/249, K: 2026/79 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2026/34, K: 2026/81 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2018/11348 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri