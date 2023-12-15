Resmi Gazete'de bugün (15 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği



– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2016/14517 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2016/14518 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2020/7518 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri