Resmi Gazete'de bugün (15 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

– Eskişehir Teknik Üniversitesi Kalibrasyon ve Ölçüm Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri