Resmi Gazete'de bugün (15 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 15 Aralık 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Aralık 2024 tarihli ve 32753 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
– Eskişehir Teknik Üniversitesi Kalibrasyon ve Ölçüm Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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