Resmi Gazete'de bugün (15 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
15.12.2025 08:17
Resmi Gazete'de 15 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Aralık 2025 tarihli ve 33108 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Hitit Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
– İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İstanbul Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Gedik Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ahmed Kuddûsi Tasavvuf Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
