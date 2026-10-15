Resmi Gazete'de bugün. 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de neler var?
15.10.2026 08:43
15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de çeşitli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Yayımlanan düzenlemeler arasında siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararlar da yer aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nin 15 Ekim 2026 Perşembe tarihli ve 33401 sayılı yeni sayısı yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Günün öne çıkan başlıkları arasında perakende ticarette taksitli ve senetli satış yetkilerini yeniden şekillendiren kritik yönetmelik değişikliği, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. sözleşmeli personeline yönelik düzenleme ve Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin yayımladığı 30 ayrı karar yer alıyor. İşte 15 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/1 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/2 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/3 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/4 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/5 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/6 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/7 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/8 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/9 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/10 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/11 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/12 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/13 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/14 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/15 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/16 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/17 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/18 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/19 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/20 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/21 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/22 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/82 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/23 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/24 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/25 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/26 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/27 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/28 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/102 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/29 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/103 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/30 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri