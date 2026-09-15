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Resmi Gazete'de bugün (15 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)

15.09.2026 08:33

Resmi Gazete'de bugün (15 Eylül 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 15 Eylül 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

 

– Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2026/312)

 

– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2026/313)

 

YÖNETMELİKLER

 

– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

– İbn Haldun Üniversitesi Arap Dili ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

 

– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri