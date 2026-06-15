Resmi Gazete'de bugün (15 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
15.06.2026 08:07
Anadolu Ajansı
15 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 15 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Haziran 2026 tarihli ve 33281 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Bahçeşehir Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Sabancı Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri