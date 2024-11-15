Resmi Gazete'de bugün (15 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9140)



CUMHURBAŞKANI KARARI



–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9141)



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2024 Tarihli ve 2020/23093 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

