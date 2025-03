Resmi Gazete'de bugün (15 Mart 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– 27/1/2023 Tarihli ve 6775 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9582)



– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 9583)



– Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında İmar Yolu ve Belediye Hizmet Alanında (Kültürel Tesis Deprem Anma ve Eğitim Merkezi) Bulunması Sebebiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9584)



– Burdur İlinde Kurulacak Gökbel I-II HES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9585)



– Susurluk RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Balıkesir İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9586)



– Demirli RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Kırşehir İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9587)



– Şırnak İlinde Kurulacak Meşetepe HES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9588)



– Afyonkarahisar-2 OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9589)



– Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün Faaliyet Alanında Bulunan Simav Açık Ocağının Kuzeybatı Kısmında Yük Hafifletilmesi İçin Gerçekleştirilecek Dekapaj Projesi ve Yeni Cevher Stok Alanının Yapımı Amacıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9590)



– Sakarya İli, Karasu İlçesi, Yenimahalle, Aşağıaziziye ve Aşağıincilli Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9591)



– Antalya İli, Manavgat ve Serik İlçeleri Sınırları İçerisinde İlan Edilen Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9592)



– Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9593)



– Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9594)



– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9595)



– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 9596, 9597, 9598, 9599)



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)



YÖNETMELİKLER



– Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 9600)



– Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik



TEBLİĞLER



– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 96)



– Türk Patent ve Marka Kurumunca 2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2025/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2025/2)



KURUL KARARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/03/2025 Tarihli ve 13372 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri