Resmi Gazete'de bugün (15 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 15 Nisan 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Nisan 2023 tarihli ve 32164 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (15 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türk Akreditasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

– Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ

– Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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