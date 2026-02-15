Resmi Gazete'de bugün (15 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları)
15.02.2026 08:08
15 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 15 Şubat 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Şubat 2026 tarihli ve 33169 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
– Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10953)
YÖNETMELİK
– Bursa Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri