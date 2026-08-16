Resmi Gazete'de bugün (16 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)
16.08.2026 08:29
16 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 16 Ağustos 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Ağustos 2026 tarihli ve 33342 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Ekli Harita ile Koordinat Listesinde Sınırları Belirtilen Alanın "Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11626)
Ekli Harita ile Koordinat Listesinde Sınırları Belirtilen Alanın "Kuzey Ege Deniz Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11627)
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/233, 234, 235, 236, 237)
YÖNETMELİKLER
Ankara Medipol Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLAN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
c - Çeşitli İlanlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri