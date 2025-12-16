Resmi Gazete'de bugün (16 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)

16.12.2025 08:05

Resmi Gazete'de bugün (16 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Resmi Gazete'de 16 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Aralık 2025 tarihli ve 33109 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

 

– Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

– Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği

 

– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

