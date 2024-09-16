Resmi Gazete'de bugün (16 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Çankaya Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
– Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/19836 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/38733 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2021/2240 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/6966 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2020/37726 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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