Resmi Gazete'de bugün (16 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Çankaya Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği



– Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi



– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi



– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi



– 2024 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/19836 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/38733 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2021/2240 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/6966 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2020/37726 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri