Resmi Gazete'de bugün (16 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları)
16.06.2026 08:23
16 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 16 Haziran 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Haziran 2026 tarihli ve 33282 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 58)
– Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:20)
– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/9)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/17)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/21)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2024/236, K: 2026/52 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/5, K: 2026/68 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2020/32193 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/12/2025 Tarihli ve 2020/22992 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri