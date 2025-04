Resmi Gazete'de bugün (16 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/11)



– 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/12)



YARGI BÖLÜMÜ



DANIŞTAY KARARI



– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/5, K: 2024/2)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri